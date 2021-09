Puniti Nzonzi, Santon e Fazio

Diverso invece il comportamento di Pastore che non aveva proposte: per questo lunedì gli è stata concessa la buonuscita

Chiusura di mercato senza sussulti per la Roma, con il solo passaggio di Olsen allo Sheffield United e Ciervo alla Samp (in totale sono 29 le cessioni), scrivono Alberto Abbate e Eleonora Trotta su Il Messaggero. Ed è pugno duro del club contro gli esuberi Santon, Olsen e Fazio. Ai tre calciatori non è stata concessa la risoluzione perché hanno rifiutato diverse offerte allettanti: finiscono fuori rosa. Diverso invece il comportamento di Pastore che non aveva proposte: per questo lunedì gli è stata concessa la buonuscita. Nzonzi era corteggiato in Francia, ma il transalpino vuole onorare l'ultimo anno di contratto. Una pretesa che alla Roma (dove sperano di piazzare ancora qualcuno nei Paesi dove il mercato è ancora aperto) può suonare come una presa in giro. Tiago Pinto non aveva previsto entrate in mezzo al campo senza uscite, e così è stato: sono rimasti Diawara e Villar. Se ne riparlerà a gennaio. Il Milan abbraccia subito Messias, il Torino invece il croato Brekalo. Keita va al Cagliari; Caputo alla Samp. Montella riparte dall'Adanaspor di Balotelli. Lo svincolato Ribery oggi può firmare col Verona.