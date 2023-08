Pruzzo: “È l’attacco più forte. Ora si punta in alto”

Sulle colonne de 'Il Messaggero', Roberto Pruzzo applaude la Roma per il colpaccio Lukaku. L'ex bomber giallorosso dice la sua sul belga e su come cambiano le prospettive della squadra di Mourinho: "C'era bisogno di una ventata d'entusiasmo e complimenti ai Friedkin. Si tratta di un grande colpo. Non so se ai livelli di Batistuta ma siamo lì. Il belga è un centravanti che cambia il volto di una squadra. Poi se invece consideriamo la presenza in area, probabilmente qualche affinità l'abbiamo. Io all'epoca avevo Bruno (Conti, ndr) che mi regalava palloni d'oro. Lukaku avrà Dybala. Non mi sono mai piaciute le classifiche ma con Osimhen e Kvara, aspettando di capire se Vlahovic e Chiesa siano realmente tornati ai loro li velli, ritengo si tratti della coppia più forte del campionato. Sono due attaccanti che possono segnare tranquillamente 40 gol e se pensiamo che la Roma lo scorso anno ne ha fatti 53, vien da sé come il miglioramento sia sotto l'occhio di tutti. E chi se ne importa che il belga arriva in prestito. Ormai quello che conta è il presente e per la Roma arrivare almeno in Champions è fondamentale. Qualche perplessità su come è stata costruita la squadra continuo a portarmela dietro. Tra il portiere, gli esterni, l'assemblaggio del centrocampo dove ci sono tanti numeri 8 dai piedi buoni e il solo Bove come recuperatore di palloni, rimane. Adesso però con Lukaku sognare è lecito".