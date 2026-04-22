Plusvalenze da 80 milioni entro giugno. Sponsor e cessioni, ecco il piano di rientro

Se da una parte i Friedkin – per il momento – hanno scelto di non prendere una decisione definitiva sulla querelle Gasperini-Ranieri, c’è un altro aspetto dal quale non si può scappare. Entro il 30 giugno la Roma dovrà registrare circa 80 milioni di plusvalenze. Almeno un big andrà ceduto, ma il club è a caccia di introiti. Sono stati siglati due accordi con dei nuovi sponsor: uno è quello di manica (Wizz Air) che permetterà di incassare a giugno 2 milioni mentre l’altro è Eurobet.live che verserà nella casse giallorosse una prima tranche da circa 8. E secondo una stima fatta a Trigoria ne potrebbero arrivare altri 15 grazie all’accordo tra la Lega Serie A e IMG. La Roma rispetto agli anni scorsi ha certamente aumentato i ricavi, ma non basta. Massara è già al lavoro da settimane per definire le prime cessioni. La prima - spiega Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - sarà quella di Baldanzi che verrà riscattato per 10 milioni (plusvalenza da 4,5). Anche Salah-Eddine potrebbe essere ceduto per 8 milioni al PSV Eindhoven, ma in questo caso la Roma rientrerà semplicemente della spesa. Altri soldi arriveranno dalla cessione di Shomurodov e anche Angeliño che ha chiesto di essere venduto. Poi ci sono i big: da Svilar a Koné passando per Ndicka, almeno uno sarà costretto a salutare. Il francese rimane nel mirino dell’Inter e ad oggi è quello più vicino ad un eventuale addio. La richiesta rimane di 45 milioni.