Pisilli ancora trequartista. Dybala tenta Gasp dall’inizio: ballottaggio con Soulé

Continuare a vincere per tenere viva la speranza del quarto posto, non c'è altra strada per la Roma. Gasperini si affida ai migliori per battere la Fiorentina con il solo dubbio legato a Dybala. La tentazione di rispolverarlo dal primo minuto dopo oltre tre mesi - scrive 'Il Messaggero' - è alta. La scorsa settimana a Bologna si era rivisto per uno spezzone a fine gara, la condizione fisica e atletica è migliorata in questi giorni. C'è un solo posto a disposizione alle spalle di Malen e la novità è che il ballottaggio è con Soulé e non con Pisilli. La decisione finale è attesa per questa mattina. La Joya è in svantaggio e dovrebbe partire dalla panchina.