La somma è di quelle che fanno tremare i polsi: un pelo meno di 314mila euro. È quanto la seconda sezione del Tribunale civile di Roma ha stabilito come cifra del risarcimento danni (219.500 euro) e spese legali varie (21.886 euro) che uno degli occupanti delle aree di Pietralata dovrà versare al Campidoglio per tutti gli anni di occupazione abusiva. Ci sono sopra 3 nuclei familiari. Che però quei terreni li posseggono non come proprietari ma come detentori precari con l'obbligo del rilascio immediato a semplice richiesta del Comune di Roma. I ricorrenti - scrive Ferdinando Magliaro su Il Messaggero - avevano depositato "una nota di rinuncia agli atti del giudizio" chiedendo che la causa venisse estinte. Tuttavia, come la giudice ha ricordato, perché la rinuncia abbia effetti deve essere accettata dalla controparte, in questo caso il Campidoglio che invece non l'ha accettata. Difficile, quindi, pensare che i ricorrenti possano presentare appello per una causa alla quale avevano deciso di rinunciare prima dell'udienza.