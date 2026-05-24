Il Campidoglio ha approvato, in una seduta straordinaria di Giunta, il testo della convenzione che regola i rapporti e i compiti fra il commissario agli stadi per gli Europei di calcio Uefa 2032, Massimo Sessa, il Comune stesso e la Regione Lazio in vista della conferenza di servizi decisoria che, nei prossimi giorni, dovrà esaminare il progetto definitivo depositato dalla Roma per lo stadio a Pietralata. Spiega l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia: "Questa delibera è un ulteriore passo avanti per la realizzazione dello stadio di Pietralata. L'ennesima dimostrazione che l’Amministrazione capitolina sta lavorando costantemente e con convinzione a questo progetto. Sono certo che il lavoro sinergico tra il commissario Sessa, Roma Capitale e Regione Lazio garantirà il prosieguo dell’iter amministrativo". Il prossimo step - scrive Fernando Magliaro su 'Il Messaggero' - è in calendario domani, lunedì. Domani, infatti, anche la Regione ha in agenda la propria adozione dello stesso testo di convenzione. Con l'approvazione anche da parte della Giunta Rocca si chiude questa lunga e complessa fase preparatoria che consentirà, quindi, a stretto giro, al commissario Sessa di far partire le convocazioni per la conferenza decisoria e attivare la procedura di emanazione del procedimento autorizzatorio unico regionale, il Paur. Si tratta, in sostanza, di un unico atto che racchiude la conferenza di servizi e la valutazione di impatto ambientale (Via), l’altro passaggio da concludere.