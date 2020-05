Pau Lopez, una ripartenza con frattura

La Roma riparte da dove aveva concluso, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Se alla vigilia della partenza per Siviglia (10 marzo), Fonseca aveva dovuto rinunciare a Under, Perotti e Pellegrini per problemi muscolari, senza contare i lungodegenti Zaniolo, Zappacosta e Pastore, dopo pochi giorni di allenamenti individuali s’è fermato Pau Lopez: microfrattura del polso sinistro.

La prognosi è di 3-4 settimane. Per il momento non è previsto alcun intervento chirurgico: il polso è fasciato e l’ex Betis dovrà restare a riposo. O meglio, potrà allenarsi, correre e lavorare palestra ma non potrà utilizzare le mani. Con la serie A ancora ferma, la Roma conta di recuperarlo per la ripresa del torneo (13 giugno). Il conteggio degli infortunati dall’inizio della stagione riprende dunque a salire: ora sono 42, di cui 18 di origine traumatica e 24 muscolare.

Per Pau Lopez che si ferma, la bella notizia è stato rivedere correre Zaniolo. Non era la prima volta ma ieri il nazionale azzurro ha cominciato ad effettuare anche delle ripetute e dei cambi di direzione non avvertendo fastidio al ginocchio.

Mercato: Raiola continua a proporre lo svincolato Bonaventura.