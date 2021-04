Pallotta contro Monchi: “Zaniolo? È di Baldini…”

James Pallotta non molla la presa: l’ex presidente della Roma continua la sua crociata contro chiunque abbia messo i bastoni tra le ruote alla sua gestione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il minimo comune denominatore di tutte le dichiarazioni è l’assenza di autocritica, ma un continuo scarica barile di responsabilità. L’unico a salvarsi è il fido consulente Franco Baldini: “È lui che ha chiamato l’Inter e gli ha detto che avrebbe voluto Zaniolo. Monchi non sapeva nemmeno chi fosse”, ha svelato al portale The Athletic. Sullo stadio: “Avrebbe generato ricavi che sarebbero stati reinvestiti nella squadra”. In un comunicato di febbraio scorso, però, i Friedkin hanno annunciato lo stop al progetto Tor di Valle inserendo tra le motivazioni che la Roma “sarebbe stata la mera utilizzatrice dell’impianto”.