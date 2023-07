Pagano: “Mi manda Totti, Ronaldo un esempio. Mou mi spinge a essere me stesso”

Lo manda Francesco Totti, che lo ha preso (come Volpato) nella sua scuderia, poi Riccardo si farà da solo. Riccardo è Pagano, classe 2004, di Tivoli, gioca nella Primavera di Federico Guidi, con cui lo scorso anno ha segnato 15 reti. Trequartista, doti offensive, senso dell'assist e del gol, ad Albufeira José lo prova anche come mezz'ala. Prospettive? Buonissime, ma andiamoci piano: ha solo 19 anni. Come riportato da Alessandro Angeloni su Il Messaggero, Rick è nel ritiro in Algarve, con Mourinho e la sua Roma, e ha risposto ad alcune domande di un'intervista. Il ragazzo ha le idee chiare. «Mi piacerebbe restare qui, allenarmi con la prima squadra. Sto imparando molto, ci vuole tempo», parla senza cenni di timidezza, ha appena giocato un tempo dell'amichevole contro il Braga.