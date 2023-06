Mourinho, terzo anno da record

Se ne è andato in vacanza nel silenzio, con l’idea di restare qui; ha smesso di parlare la sera della finale di Budapest, col cuore strozzato di rabbia e con la coppa lasciata al Siviglia. Pochi giorni fa è stato avvistato a Londra, per un incontro con Pinto, poi un colloquio con i Friedkin. Oltre alla squalifica Uefa (quattro giornate), ora in ballo c’è anche la questione Chiffi, una sentenza (del Tribunale Federale Nazionale) che è stata spostata, forse, a oggi: si lavora per il patteggiamento. Come spiega Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero', si attendono le scuse, che non arriveranno e si pensa a un comunicato di precisazione, quantomeno per evitare (o ridurre al minimo) una squalifica (due giornate) che appare scontata. Nonostante tutto, Mou c’è e ci sarà con la sua coerenza e per lui questo che sta per cominciare è un anno particolare, di sfida. Basti pensare che solo tre volte, José si è fermato in un club per più di un biennio.