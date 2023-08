Mourinho: “Siamo in ritardo ma io non so piangere. L’attaccante? I tifosi”

Se ve lo aspettate sulle barricate, pronto alla battaglia per il mancato arrivo del centravanti, stavolta avete sbagliato. Sarà perché mancano ancora una decina di giorni alla fine del mercato, perché "la proprietà e Pinto mi hanno assicurato che arriverà", José Mourinho si avvicina al debutto in campionato con la consapevolezza che buttare benzina sul fuoco sarebbe controproducente. Come scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero', ne rimarca chiaramente l'assenza, ma è capace anche di regalare una carezza alla società per gli arrivi a centrocampo. Il signor Matic è un nervo scoperto. C'è rimasto male, anche perché Nemanja era uno dei pilastri della famiglia. Che oggi avrà bisogno più che mai dell'apporto del pubblico, al 35° sold out: "Ai nostri tifosi chiedo ancora una volta di giocare da attaccanti".

E poco importa se sarà per l'ultima stagione. Pur non volendo entrare nel merito dell'incontro tra lui e i Friedkin andato in scena in Portogallo, José dà l'idea di aver sotterrato l'ascia di guerra. Oggi si fa sul serio: per dimostrarlo, ieri la squadra è rimasta in ritiro. Il tempo degli esperimenti è finito. Ed è per questo che Llorente sarà preferito a Ndicka che "deve ancora imparare a giocare con noi". Per riuscirci dovrà essere accontentato sull'attaccante. Con il capitolo Marcos Leonardo che ora è chiuso e rinviato a gennaio - nei prossimi giorni la Roma conta di chiudere un pre-accordo in vista della sessione invernale - rimane viva la pista che porta a Zapata. Nonostante il ko di El Bilal Touré (4 mesi di stop) l'Atalanta, se la Roma garantirà i 10 milioni della valutazione, è pronta a chiudere l'affare. Un appuntamento tra i club è fissato per lunedì. Pinto conta di regalare il colombiano a José per Verona.