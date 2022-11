Mourinho, quando il silenzio diventa una strategia: “Io penso alla Coppa”

Le parole tradiscono l’attesa. Perché sarà anche vero che “prima del derby c’è il Ludogorets“. Poi, però, tra una battuta su Volpato, la soddisfazione per la vittoria e il 4° posto, esce l’animo luciferino di Mourinho. Così, di sfuggita, in modo tale da disconoscere eventualmente qualsiasi riferimento diretto, ma regalando comunque l’impressione che il countdown alla stracittadina sia già iniziato , scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Appare difficile infatti pensare che l’altra sera José, rimarcando l’importanza del match di giovedì con i bulgari – “Quando un allenatore pensa non alla partita ma a quella successiva di solito finisce male. Quando fai l’errore è difficile conviverci, così come dire che la colpa è del tecnico. E quindi si inizia a sparare per sviare l’attenzione“– sia stato esclusivamente autobiografico.