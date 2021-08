Mourinho: “Impossibile non vincerla ma in rosa vorrei più esperienza”

Il tecnico: "Ci sono rose più ricche della nostra ma ce la giocheremo con tutti"

Una stima reciproca che lo Special One ha palesato privatamente e pubblicamente, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Prima il Lorenzo uno e trino, poi la richiesta ad alta voce che venisse firmato quanto prima il rinnovo: "Deve firmare il suo contratto domani o dopodomani. Abbiamo bisogno di lui". "Abbiamo" che poi non vuol dire altro, "io ho bisogno di lui". Sì, proprio José da Setubal, l'uomo capace di vincere "25 tituli e mezzo" (cit.). Immaginate cosa può scattare nella testa di un calciatore. E poco importa che sia nazionale azzurro, capitano della Roma e cha abbia collezionato a 25 anni già 164 presenze in serie A. Pellegrini ringrazia e guarda avanti: "Quest'anno c'è qualcosa di diverso, ci viene trasmesso di pensare partita dopo partita ed è davvero così. Contro la Salernitana abbiamo fatto una grande gara. I tifosi cantano vinceremo il tricolor? Speriamo un giorno di realizzare questo sogno". Parla al futuro. Mou invece preferisce guardare al presente: "La parola chiave dei Friedkin con me è stata tempo. E il tempo porta tranquillità. Ma io non ne voglio troppo, va un po' contro la mia natura. Non voglio tempo e poi finire settimo o ottavo. Voglio accelerare il processo. Ci sono rose più ricche della nostra ma ce la giocheremo con tutti. Stiamo costruendo un bel gruppo. Quando però guardo la panchina ovviamente mi piacerebbe avere non dico più qualità, ma più esperienza. Ne avremo bisogno". Restano due giorni per accontentarlo.