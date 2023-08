Mourinho è il volto Sky delle coppe in Europa

José Mourinho approda a Sky come ufficialmente annunciato dalla tv satellitare: il tecnico della Roma sarà infatti il nuovo volto della campagna per le tre competizioni europee targate dall'emittente che ha i diritti non solo della Champions League ma anche di Europa e Conference, come scrive Giuseppe Mustica su Il Messaggero. Insomma, no all'offerta araba, ricchissima, e sì a quella pubblicitaria (in via di definizione anche con l'Adidas). Mourinho, però, in panchina con la sua squadra nelle prime quattro giornate non si vedrà: la Uefa infatti nelle scorse settimane ha respinto il ricorso contro la squalifica del portoghese che si accomoderà in tribuna, per dare modo ai propri collaboratori di "allenarsi". Il suo volto si vedrà comunque in una veste diversa ma non nuova per lui.