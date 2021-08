Mourinho, comincia lo show

Lo Special One a Roma chiede “tempo“, fiducia, tranquillità, ma senza lasciare nulla per strada

Undici anni dopo riecco Mourinho in Serie A. Non c’è Conte, quindi lui è il miglior tecnico per media punti ottenuta: 2,18. Le sue ambizioni sono le stesse, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, cambia la consapevolezza della propria (senso di squadra) forza: all’Inter sapeva di non poter sbagliare, a Roma chiede “tempo“, fiducia, tranquillità, ma senza lasciare nulla per strada. Il percorso è mosso dall’ambizione feroce di un vincente come lui. Secondo José è una Roma “mancante” e lo sottolinea senza polemica ribadendo il concetto del “mercato di reazione per la improvvisa partenza di Dzeko e per l’infortunio di Spinazzola". Si riparte dal basso, pensando, senza doversi porre limiti, di poter scalare la vetta. La mission è quella di sovvertire la realtà e in questo Mou è bravo. La Fiorentina è ambiziosa e il portoghese l’ha studiata: “Italiano è un bravo allenatore, io sono un bravo allenatore e le nostre squadre giocano abbastanza, pur lavorandoci da poco tempo". Poi sul mercato: “Non ho il diritto di mettere nessun tipo di pressione o fare richieste in più e mi nascondo dietro il “tempo”. Tempo è una parola chiave nel nostro progetto, e che mi ha portato qui a Roma".