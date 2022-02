Mou-Sarri: così vicini, così lontani

Roma e Lazio, a quattro giornate dal derby del 20 marzo, dopo una stagione fin qui più in scuro che in chiaro vedono che il quarto posto è ancora possibile

Nel campionato dei gamberi, c’è ancora gloria possibile per tutti, scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero. Al lordo delle partite da recuperare qua e là, solo Napoli, Fiorentina e Torino vanno meglio rispetto al 2021, i viola addirittura +16, il Napoli +6, il Toro +9. Roma e Lazio, a quattro giornate dal derby del 20 marzo, guardano la classifica e sanno che mettendosi alle spalle problemi e magagne, dopo una stagione fin qui più in scuro che in chiaro, il quarto posto sarebbe ancora alla portata. José sempre in piedi ai limiti dell’area tecnica che fa il gesto del telefono all’arbitro Pairetto (si vede che a Carnevale gli sale l’estro scenico: il celebre gesto delle manette a Tagliavento cadde di sabato 20 febbraio 2010, quello a Pairetto sabato 19 febbraio 2022), esce schiumando rabbia per la milionesima espulsione in carriera e per una squadra che gli si sta sfarinando addosso; Maurizio seduto e chino sui suoi appunti, a guardare da sopra gli occhiali una squadra senza molti titolari che rischia di vincere a Udine, perché in questi mesi sembra proprio aver imparato a leggere lo spartito. La Roma invece sembra in crisi di rigetto da Mourinho. Di segnali allarmanti ne piovono a iosa, compreso quello di Zaniolo ed El Shaarawy in libera uscita danzante pochi minuti dopo la partitaccia col Verona: cose del genere, ai tempi del Mourinho Imperator, non sarebbero accadute o sarebbero state punite con severità draconiana. Ma chissà cosa passa per la testa di Mourinho, in questi giorni, e chissà quanta voglia gli è rimasta di cavalcare il progetto. Lo capiremo subito, dalle prossime partite, dall’atteggiamento della squadra. In un campionato simile, basterebbe un filotto di vittorie, diciamo tre, per modificare tutti gli scenari. Ne può essere capace, questa Roma? Finora tre di seguito le ha vinte solo in avvio di torneo, poi cammino accidentato. Ma a una squadra come la Fiorentina è già capitato due volte di vincerne tre in fila, insomma si può fare. Se Mourinho tornasse in controllo della situazione, però.