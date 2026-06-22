Destini incrociati, quelli di Koné e El Aynaoui, entrambi concentrati sul Mondiale che per il momento ha visto brillare solo il marocchino. Manu, infatti, è rimasto novanta minuti a guardare dalla panchina contro il Senegal e questa sera spera di giocare contro l'Iraq. Neil, invece, è l'assoluto protagonista del Marocco che ha pareggiato la prima col Brasile e vinto la seconda contro la scozia di McTominay. Dati alla mano è stato uno dei migliori in campo. Gasperini dall'altra parte del mondo studia, osserva e immagina la Roma del futuro. E qualche prova era stata già fatta nel finale di stagione nel quale El Aynaoui era stato protagonista a differenza di Koné frenato da qualche problema fisico e da troppi pensieri per la nazionale. La sua permanenza - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - è tutt'altro che scontata anche perché i giallorossi non hanno ancora raggiunto il traguardo dei 50 milioni di plusvalenze. In caso di partenza, Gasperini chiederà un altro centrocampista, possibilmente più bravo nel portare il pallone e con qualche gol in più nelle gambe, ma nel frattempo può godersi un tesoro in casa. El Aynaoui sta sfruttando il Mondiale per mettere in mostra tutte quelle qualità che nella sua prima stagione in Italia si sono viste a tratti. Anche Soulé è in attesa di conoscere il proprio futuro. Il procuratore è al lavoro, D'Amico sta utilizzando i propri canali per provare a cederlo in Premier League (piace a Aston Villa e Bourne-mouth). In Bundesliga rimane vivo l'interesse del Borussia Dortmund. Rimangono in uscita Salah-Eddine e Romano. Il PSV ha riacceso i contatti con i giallorossi per acquistare il terzino a titolo definitivo ma la prima offerta da 7,5 milioni è stata ri-fiutata. Atteso in giornata vertice di mercato.