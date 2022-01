Mou, ora fai sul serio

Il Tecnico: "Non pensavo che fosse possibile prendere Sergio adesso. È un calciatore diverso, ha un carattere e una personalità forte di cui abbiamo bisogno"

Che Mourinho fosse di buon umore si è capito subito, dal sorriso con cui è entrato in sala stampa, scrivono Alessandro Angeloni e Stefano Carina su Il Messaggero. La conferma arriva dopo, con la conferenza pre-gara più lunga da quando è arrivato a Roma, in cui si è soffermato anche su aspetti tecnico-tattici. A regalargli un sorriso è stato Sergio Oliveira, un profilo "inimmaginabile": "Non pensavo che fosse possibile prendere Sergio adesso. È un calciatore diverso, ha un carattere e una personalità forte di cui abbiamo bisogno. È un giocatore multifunzionale, che ci migliora. Mi aspetto altro? No (dipende dalla partenza di Diawara, c’è il Valencia). Abbiamo preso due giocatori velocemente che migliorano tanto le nostre opzioni e ci fanno più equilibrati. Ora finalmente c’è Maitland-Niles e non solo il povero Karsdorp". Oggi l'olandese è recuperato, mentre El Shaarawy sarà out. In panchina ci saranno tre Primavera: Dimitrios Keramitsis, Jan Oliveras e Cristian Volpato. Bisognerà aspettare ancora per il rientro di Spinazzola: "Mi piacerebbe sapere chi èstato il fenomeno che ha scritto o detto che sarebbe rientrato a novembre, un pazzo. Lo ha detto Leo? Allora è pazzo anche lui". Oggi possibile turno di riposo per Veretout: il tecnico venerdì ha lavorato su un 4-3-3 che si trasforma in 4-1-4-1 in fase di attesa. Oggi deve partire la rincorsa in campionato della Roma, visto che il calendario non presenta ostacoli insormontabili.