Mou furioso con Chiffi: “Il peggiore di tutti”. Stephan, paura di un lungo stop

Al fischio finale di Chiffi, José Mourinho attacca l'arbitro: "È il peggior arbitro che abbia visto nella mia carriera, e ne ho visti di scarsi. Tecnicamente è orribile, dal punto di vista umano non è empatico. Sono uscito prima, ho smesso di allenare 20 minuti prima per evitare il secondo giallo, volevo esserci domenica contro l'Inter. Come società non abiamo la forza di altri club per dire che questo arbitro non lo vogliamo.

Lasquadra? È stanca, la panchina è inesistente". Intanto Stephan El Shaarawy sta facendo di tutto per convincere Tiago Pinto a rinnovargli il contratto, ma l'infortunio muscolare è una doccia gelata che frena l'ascesa, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ieri è arrivato il gol del vantaggio contro il Monza, il settimo della stagione (5 in campionato e 2 in Europa League), ma anche lo stop nel secondo tempo. Non aveva mai segnato così tanto in Serie A da quando era tornato dall'avventura in Cina (gennaio 2021). E a farlo rientrarea Trigoria è stato proprio l'attuale direttore.