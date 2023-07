Morata vede l’Inter, risale Scamacca

Costa tanto. Non solo per la Roma, anche per l'Inter. Che rispetto ai giallorossi da ieri è però passata in pole, pronta ad offrire qualcosa in più a livello contrattuale (la proposta di Pinto è 4,5+1 di bonus, quella nerazzurra 5,5+ benefits ma non basta: partisi rivedranno oggi) pur non intendendo pagare i 21 milioni chiesti dall'AtleticoMadrid. Il sorpasso però c'è stato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Perché adesso toccherà agli agenti far valere quella promessa fatta al calciatore, nel momento del prolungamento sino al 2026 che rimane ancora nel cassetto), di abbassare la quotazione intorno ai 15. E guarda caso 15 milioni è la citra messa sul piatto dall'Inter, pur diluendola in tre annualità. A Trigoria per ora sono in una posizione di attesa. Morata aveva aperto alla Roma, allettato dalla possibilità di tornare in Italia, ritrovare l'amico Dybala (padrino della figlia Bella) ed essere allenato da un'icona come Mourinho. Ma la prospettiva dell'Inter, giocare a Milano (ad un'ora da To-rino, città della moglie), disputare la Champions e guadagnare di più, inevitabilmente sta facendo la differenza. Servirebbe un rilancio, un colpo di scena che i Friedkin, stretti nella morsa del Fpp, non sembrano poter fare. La sensazione, avvalorata dalle operazioni svolte sinora, è che il club non sia nelle condizioni di scegliere il proprio obiettivo. O meglio, lo può fare ma soltanto scremando le occasioni migliori che spesso sono esuberi di una big o svincolati di lusso. Uno scenario che riapre inevitabilmente piste mai chiuse. In primis Scamacca, in gol nell'amichevole del West Ham contro il Tottenham. L'azzurro ha aperto da tempo ad un ritorno, ha un accordo di massima con la Roma ma il club ingle se di cederlo in prestito non ci pensa minimamente.