È stata la mano dei Friedkin: su Mora, siamo ai dettagli, alla svolta. Dopo giorni di tira e molla e tensioni col Porto, Rodrigo è finalmente (e di nuovo) a un passo ed è dato in arrivo. E cosa è accaduto? La Roma ha cambiato le carte in tavola e si è avvicinata alle richieste di Villas Boas, numero uno del club. Acquisto a titolo definitivo per 25 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita, che potrà essere annullata nel 2027 versandone altri 20. Decisivo anche Jorge Mendes che ha ricostruito il rapporto tra le parti che si era incrinato. La volontà del giocatore è sempre stata la stessa: aveva voglia di giocare nella Capitale e sarà accontentato. Per lui è pronto un contratto fino al 2031 con stipendio a salire che partirà da 1,8 milioni fino a superare di poco i due. Lo scrivono Daniele Aloisi e Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Il lavoro di D'Amico non finisce qui, anzi. Dopo Mora partirà l'assalto all'esterno di centrocampo. Il baby Lulli si è messo in mostra nelle amichevoli, ma non basta. Gasp si attende un nuovo innesto per migliorare le fasce, in particolare la sinistra. Tre nomi sul tavolo: Cacciamani, Udogie e Luis Henrique. Il brasiliano può giocare sia a destra che a sinistra, l'apertura al trasferimento nella Capitale è arrivata. Nei prossimi giorni la scelta definitiva.