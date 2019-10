Milan, Piatek ancora fuori. Pioli sceglie Leao

Non è ancora arrivato il tempo per vedere il Milan con Rafael Leao assieme a Piatek, come riporta Il Messaggero. Anche stasera all’Olimpico contro la Roma i due non faranno coppia in attacco. Sarà il portoghese a giocare. titolare: “Per vederli insieme basta trovare i giusti equilibri. Kris sta bene anche se non è ancora brillantissimo fisicamente“, ha detto il tecnico Stefano Pioli.

A completare il tridente ci saranno Suso e Calhanoglu. In difesa rientrerà Calabria dalla squalifica: Conti andrà così in panchina. A sinistra confermato Theo Hernandez, uno dei migliori in campo con il Lecce. A centrocampo, invece, ci sarà ancora spazio per Biglia (“Bennacer? Presto arriverà la sua giusta occasione“): con l’argentino, Paquetà e Kessie.