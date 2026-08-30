Svolta in mezzo al campo. La Roma saluta El Aynaoui che passa al Lipsia in prestito oneroso (4 milioni) e diritto di riscatto fissato a 25. Al suo posto arriva De Roon dall'Atalanta, uno dei fedelissimi di Gasperini. Opera-zione da un milione di euro chiusa nella serata di ieri. L'olandese ha chiesto la cessione e le parti hanno trovato un accordo nel giro di poche ore anche grazie alla volontà del giocatore che voleva giocare la Champions League. I giallorossi avevano sondato il terreno anche per André del Wolverhampton e per Rios che piace al Besiktas. Gli esterni di centrocampo - al-meno fino a gennaio - saranno tutti di piede destro. Wesley, Rensch, Molina e Lulli, sono questi i quattro che formeranno la batteria. D'Amico ci ha provato in questi mesi. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Da un anno a questa parte la richiesta è sempre la stessa: un'ala sinistra di piede destro. Nel mirino ci sono Fofana e Gittens, ma l'ultima idea a Trigoria è Luiz Henrique dello Zenit. Segni particolari? È un'ala, ma mancina e preferisce giocare a destra. Sul tavolo una proposta di prestito in diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo. Il Chelsea avrebbe dato una prima apertura al prestito di Gittens, mentre avanza la candidatura dell'esterno dello Stoccarda Leweling. A Ciampino, intanto, ieri è sbarcato Balerdi, difensore centrale che ha lasciato Marsiglia dopo ben sei anni.