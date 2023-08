Mazzone, omaggio speciale all’Olimpico. Oggi i funerali ad Ascoli: atteso Baggio

Le esequi alle 16:30. I familiari, attraverso un post, ringraziano: "Tutti noi sappiamo quanto è stato grande come allenatore, ma come marito, padre, nonno, bisnonno e suocero è stato ancora più grande".

Oggi Carlo Mazzone verrà salutato alle 16:30 nella chiesa di San Francesco, nel cuore di Ascoli Piceno dove si è spento a 86 anni, nella sua casa a Porta Romana, scrive Massimo Boccucci su Il Messaggero. Attesi tanti suoi giocatori per l'ultimo saluto: dovrebbe essere presente anche Baggio. I familiari, attraverso un post, ringraziano: "Tutti noi sappiamo quanto è stato grande come allenatore, ma come marito, padre, nonno, bisnonno e suocero è stato ancora più grande".