Negli anni, prendendosi più spazi all’interno dei club, ha dovuto imparare a parlare, a comunicare all’esterno. Lui che non ama i riflettori. Frederic Massara è tornato a casa, dopo l'esilio, uno scudetto in bacheca con il Milan e qualche colpo piazzato qua e là (vedi Leao e Maignan), si è già messo al lavoro. A Roma ritrova Ranieri, che ha sfiorato in quei mesi del suo secondo ritorno, anno 2019, quando Claudio si è messo subito contro quella dirigenza, salvando proprio il telentuoso e garbato Ricky. E riportandolo qui e ora. Nella Roma - racconta Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - era schiacciato da Walter Sabatini, considerato il suo maestro; nel Milan ha creato un connubio vincente con Paolo Maldini. Nella video intervista pubblicata dalla Roma parla di diversi argomenti. Punto primo: se stesso. "Tornare a Roma è motivo di orgoglio. Qui ho vissuto momenti significativi, mi sono legato alla città e alla tradizione del club. E adesso non vedo l'ora di abbracciare la nuova sfida". Punto secondo: i Friedkin: "Li ho trovati molto determinati, passionali, vogliono regalare gioie ai romanisti, nel voler conquistare trofei, sono veramente determinati". Punto terzo: Ranieri. "Rappresenta un ponte verso un ritorno più immediato nella realtà romanista, è un grande piacere lavorare di nuovo con lui". Punto quarto: Gasperini. "È molto esigente e di questo abbiamo bisogno. Siamo convinti che potrà dare una chiarissima identità alla nostra squadra". Punto cinque: la rosa della Roma. "È di grande valore, lo ha dimostrato. Ci sono già molti giocatori forti, siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte". Punto sei: i paletti del Fair play finanziario. "Ne siamo consapevoli e lavoreremo nella direzione per fare cose sostenibili, ma funzionali alla crescita della squadra". Punto sette: gli obiettivi. "Sono molti anni che la Roma non gioca in Champions League e questo è veramente un peccato. Ma non è questo il momento di fare proclami, è il momento di lavorare, lavorare e lavorare".