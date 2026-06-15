Un ponte con la Premier per sognare ancora più in grande. La Roma è pronta a scaldare il mercato in entrata ed uscita in quella che sarà la prima settimana di D'Amico come ds. A destra si entra nel vivo per Greenwood. Al calciatore è stato assicurato che il club giallorosso farà tutto il possibile portarlo alla corte di Gasp. La prima offerta sarà di 45 milioni complessivi suddivisi tra prestito e riscatto che scatta a condizioni decisamente facili. Una strategia che aiuterebbe sia la Roma sia il Marsiglia in vista della chiusura di bilancio. A sinistra, invece, c'è da registrare la frenata per Summerville visto che l'olandese - spiega Francesco Balzani su Leggo - pretende uno stipendio da 6 milioni per sbarcare in Italia. Troppo per il monte ingaggi della Roma che sta virando su altri due nomi che giocano in Inghilterra: Tel del Tottenham e Ndoye del Nottingham Forrest. Il primo era stato richiesto da Gasperini già a gennaio e ha voglia di cambiare aria, il secondo (impegnato con la Svizzera al Mondiale) è una nemmeno troppo vecchia conoscenza del Bologna.

Resta stabile anche la candidatura di Pulisic. Il Milan vorrebbe blindarlo, ma l'americano ha dubbi sul futuro in rossonero. Intanto la scadenza del 30 giugno si avvicina e qualcosa inizia a muoversi sul fronte cessioni. Per Soulé, infatti, si registra anche l'interesse del Fenerbahce dopo quello del Borussia Dortmund. E i turchi non avrebbero problemi ad arrivare ai 35-40 milioni richiesti. Decisivo sarà il parere dell'argentino rimasto scottato dalla "bocciatura" di Gasperini. Ma movimenti si registrano anche intorno a Koné. Il francese ieri non ha escluso una partenza ("Ora penso al Mondiale, quando sarà finito vedremo cosa succederà") ed è stato messo nel mirino di Arsenal e Atletico Madrid. Un buon Mondiale potrebbe far lievitare il prezzo anche perché la Roma non accetterà offerte al di sotto dei 50 milioni.