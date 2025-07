Mannini e Romano pronti a stupire. Aggregati in ritiro, sperano di restare

"Tanti giovani molto belli" ha detto Gian Piero Gasperini alla fine della prima sgambata contro il Trastevere sabato sera. E no, non parlava dell aspetto fisico. Alcuni se li aspetta dal mercato. Altri li ha già in casa e il tecnico di Grugliasco sta già valutando se possano continuare insieme a lui il percorso intrapreso in questo ritiro, scrive Giuseppe Mustica su Il Messaggero. Due su tutti, Mannini e Romano, anche perché Luigi Cherubini - rientrato dopo l'esperienza alla Carrarese in prestito potrebbe anche finire in qualche operazione di mercato nelle prossime settimane. Magari in quella che vede Ghilardi ad un passo dai giallorossi. Vedremo. Mattia Mannini, classe 2006, blindato con un contratto fino al 2028, è stato portato nella Capitale da Morgan De Sanctis. Il suo ruolo naturale è in mezzo al campo, magari mezzala, ma ieri Gasperini lo ha impiegato nel secondo tempo alle spalle dell'unica punta. Parola d'ordine duttilità. Sì, perché può serenamente giocare anche come terzino ed è proprio in quelle zolle che in Primavera ha fatto molto bene. Baricentro basso, molto abile a saltare l'uomo e ad arrivare sul fondo, sa anche attaccare con regolarità lo spazio che ha davanti.