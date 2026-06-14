E se ci fosse una semifinale Malen contro Lautaro? Da tabellone è possibile, basta che Olanda e Argentina si classifichino prime nei rispettivi gironi e proseguano senza intoppi le successive fasi. Sarebbe un piccolo premio di consolazione per l’Italia che a qualcosa dovrà pur aggrapparsi guardando la Coppa del Mondo dal divano. Ad esempio, sapere che ci sono 71 calciatori che militano in Serie A e B in Usa, Messico e Canada. A Trigoria guardano soprattutto all’andamento di Malen, che ha contribuito in modo significativo alla qualificazione in Champions. In nazionale ha giocato da prima punta le due amichevoli premondiali, posizione a lui congeniale. Gasperini lo ha capito subito e ha ottenuto 14 gol in 18 partite di Serie A e uno in due di Europa League. Peccato che in nazionale abbia sbagliato clamorosamente un paio di occasioni. Oggi (ore 22) Malen sarà di nuovo in campo titolare nella prima sfida del girone contro il Giappone al posto di Depay. Lo scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La Roma, oltre a Malen, ha altri quattro calciatori al Mondiale (sarebbero stati cinque se Wesley non si fosse infortunato): Koné (Francia), Celik (Turchia), El Aynaoui (Marocco) e Ndicka (Costa d’Avorio). Ai quali si aggiunge Salah-Eddine (Marocco). Il club di A con più giocatori in America è il Milan, 10. La Croazia è prima per numero di calciatori italiani tra i convocati, con 7. Con i suoi rappresentanti, l'Italia è quinta nella classifica delle nazionali che attingono maggiormente ai campionati italiani.