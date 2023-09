Lukaku dà i numeri vincenti: “Ambo al Lotto con 90 e 9”

In attesa di segnare il suo primo gol in maglia giallorossa ha già fatto esultare almeno un tifoso romanista, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero. Lui è Romelu Lukaku, il bomber acquistato in extremis dalla Roma per risolvere il problema del gol. Un acquisto sensazionale che, nonostante la brutta partenza, fa immaginare un futuro roseo per la squadra di Mourinho. A vincere già grazie al belga è stato Claudio Marchionne, appassionato di Roma e di... Lotto. Così venerdì l settembre, giorno della presentazione all'Olimpico di Lukaku e del suo esordio in giallorosso, Claudio ha scommesso... e ha vinto. "Ho pensato solo per caso alla prima di Lukaku alla Roma... Al suo numero di maglia... Ha preso la 90. Poi, pensando che forse avrebbe preerito la 9, allora mi è venuto da pensare ma solo per caso, di giocare 90 e 9 allotto, proprio venerdì primo settembre, giorno del suo esordio... E poi cominciava pure settembre, il mese numero 9". E l'ambo secco è uscito, ovviamente sulla ruota di Roma: 90, primo estratto: 9, secondo estratto (e poi 36, 79 e 12 a chiudere la cinquina). In attesa che lo facciano anche Mourinho e Tiago Pinto, Claudio è passato all'incasso.