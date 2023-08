Lukaku, ci siamo: atteso il sì

L'accordo tra Roma e Chelsea per Lukaku è in chiusura. leri nuovi contatti tra i due club che hanno trovato, dopo un lungo tira e molla, un'intesa di massima sul costo del prestito. Non i 10 milioni chiesti inizialmente dai Blues, ma, secondo quanto riportato da Stefano Carina de Il Messaggero, nemmeno i 5 offerti dai giallorossi che dovranno aggiungerne altri 3 di bonus. Come al solito il tema di discussione di queste ore è la facilità di renderli fruibili. Scoglio, da quanto trapela, aggirabile nella giornata di oggi quando il gm Pinto e Paul Winstanley, braccio destro di Todd Boehly, si rivedranno dopo il lungo meeting andato in scena nella giornata di sabato. Ma non è questo il principale, tema sul quale le parti si dovranno confrontare che rimane lo stipendio di Lukaku. Romelu, al netto della decurtazione che ha accettato pur di tornare a giocare in Italia, vuole guadagnare 9 milioni, quelli che ha percepito nell'ultima stagione a Milano. Se il Chelsea gli paga il corrispettivo di 1,8 milioni per luglio e agosto (dove non si è mai allenato con la prima squadra) il mosaico si completerebbe del pezzo mancante. Perché la Roma potrebbe così offrirne 7,2, rispettare il transfer balance e non andare incontro a possibili restrizioni nella futura lista Uefa. Oggi viene considerata una giornata importante. Anzi cruciale. Perché Lukaku è atteso a Londra.