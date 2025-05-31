L'era Gasperini è pronta a partire e Florent Ghisolfi ha il compito di costruire una squadra a sua immagine e somiglianza, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Una cosa è certa: la Roma nel prossimo anno non dovrà cambiare modulo. Con Gasp si continuerà con la difesa a tre. I giallorossi, però, hanno bisogno di almeno due centrali. Tornerà Kumbulla, ma dovrà essere valutato. Hanno già salutato Nelsson e Hummels. Inoltre, Ndicka a dicembre partirà per la Coppa d'Africa. Sul taccuino Simic e Kossounou che lascerà l'Atalanta e tornerà al Bayer Leverkusen. Piace anche Bijol ma l'Udinese spara alto (almeno 25 milioni). A proposito dei friulani: a Gasperini piace Lucca. Il tecnico lo segue da diversi anni e piace anche a Ranieri. Potrebbe avere una seconda chance Abraham. Da decidere invece il futuro di Dovbyk. La Roma dovrà ritoccare le corsie esterne, soprattutto a destra. Gasperini chiederà un profilo alla Gosens per rinforzare quella fascia che rischia perdere sia Saud che Celik. Il primo piace in Francia (Tolosa e Lens), mentre il secondo può finire in Premier League (Fulham). Difficile il riscatto di Saelemaekers. I paletti del settlement agreement non permettono ai Friedkin di spendere con assoluta liberà. Anche per questo le attenzioni si sposteranno sui giocatori in scadenza. Per rinforzare la trequarti piace Angel Gomes che ha salutato il Lille. Su di lui c'è anche il Marsiglia di De Zerbi. E per rinforzare il centrocampo l'obiettivo numero resta sempre Davide Frattesi. Ma ogni discorso è rimandato a dopo il Mondiale per Club. Ancora in stand by il rinnovo di Svilar.