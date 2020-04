Lo sconto sugli stipendi vale 30 milioni lordi

“Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la società a far ripartire al meglio il progetto Roma, abbiamo deciso di fare questa proposta”. È il passaggio-chiave della lettera pubblicata ieri da Dzeko e compagni che ufficializza il taglio-stipendi, confermato poco dopo da una nota del club, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Soddisfatto il Ceo Fienga: “Abbiamo dimostrato che siamo davvero tutti assieme”. Il riferimento è alla volontà di integrare la cassa integrazione a rotazione delle circa 200 persone operative nel club.

In realtà squadra, staff e dirigenza rinunciano soltanto marzo: aprile, maggio e giugno verranno restituiti nei prossimi bilanci (così nella nota: “Istituito in oltre piano di incentivi individuali per le successive stagioni sportive”). Una mossa che alleggerirà l’attuale esercizio di 30 milioni lordi.