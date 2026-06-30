Un nuovo capitolo da scrivere. Dopo un mese, passato quasi esclusivamente a pensare alle cessioni, da domani per D'Amico inizia la seconda fase del mercato, quella che fa sognare i tifosi. Gasperini - che nei prossimi giorni potrebbe incontrare Friedkin - ha già consegnato la lista. Quattro i titolari che secondo il tecnico servono per alzare il livello, la proprietà lo ha rassicurato promettendogli una rosa per lottare su tre fronti. Greenwood è passato da sogno ad acquisto realizzabile, l'accordo col giocatore è stato trovato anche grazie alle chiamate tra i due. Pronto un contratto da poco meno di 5 milioni a stagione e nella prima settimana di luglio partirà anche la prima ofterta da 40 milioni piu bonus. Mason è l'obiettivo sulla destra, dall'altra parte Gasperini ha richiesto un profilo simile e che abbia già esperienza in campo internazionale. Per questo, calciatori alla Alajbegovic sono stati scartati fin da subito. In lista ci sono ancora Tel e Sauer, ma la sensazione è che ci sia anche un mister X. Tra le richieste del tecnico c'è anche quella di un esterno di centrocampo. Il primo nome sondato era stato Diego Moreira. Difficile, invece, arrivare a Ruggeri. D'Amico anche oggi sarà al lavoro per le cessioni dei baby come Mannini e Cherubini. Anche perché più soldi entreranno meno la multa della Uefa sarà salata. In uscita c'è Soulé che continua ad alzare il muro verso l'Arabia.