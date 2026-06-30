Soulé non ci sta a passare per un mercenario dopo aver giocato per mesi con il dolore della pubalgia, scrive Giorgio Marota su Il Corriere dello Sport. Ai soldi, dopotutto, ha sempre preterito la glori che soltanto il campo sa restituire e celebrare. Quella Champions che ha faticosamente conquistato ora vorrebbe giocarla da protagonista anche se la concorrenza aumenterà. Matias non vuole neppure essere considerato un freno per il piano plusvalenze del club. Così ha chiesto al proprio agente, Martin Guastadisegno, di fare chiarezza sul suo futuro: "Tutte le voci di offerte per lui non sono vere e ovviamente non possiamo respingere una proposta che non ci è stata fatta. Altro che Arabia e 10 milioni rifiurati. Di chiamate ne ho ricevute tante in queste settimane, ho parlato con diverse squadre, nessuno però si è fatto avanti concretamente e così noi non andiamo da nessuna parte. Soulé è un patrimonio della Roma. E se qualcuno da dentro fa uscire tutte queste voci, fa soltanto del male a Matias, un professionista esemplare che a questa maglia ha dato tutto".