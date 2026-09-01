A poche ore dal termine del calciomercato, la Roma è ancora alla ricerca dell'esterno d'attacco. Secondo quanto riportato da SportItalia la scorsa settimana è stato offerto Nico Gonzalez ma il club giallorosso ha deciso di non affondare il colpo e la trattativa non è mai partita. Stesso discorso per Koopmeiners, proposto dai bianconeri ma l'olandese non interessava alla Roma. Entrambi rimarranno a Torino e sabato hanno deciso la sfida contro il Parma vinta 2-0 grazie ai loro gol.