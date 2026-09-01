Le trattative non sono andate avanti. I giallorossi sono ancora a caccia dell'esterno d'attacco
Roma, lampo de Roon. Carisma e non solo: ecco cosa può portare il 'soldato' di Gasp
A poche ore dal termine del calciomercato, la Roma è ancora alla ricerca dell'esterno d'attacco. Secondo quanto riportato da SportItalia la scorsa settimana è stato offerto Nico Gonzalez ma il club giallorosso ha deciso di non affondare il colpo e la trattativa non è mai partita. Stesso discorso per Koopmeiners, proposto dai bianconeri ma l'olandese non interessava alla Roma. Entrambi rimarranno a Torino e sabato hanno deciso la sfida contro il Parma vinta 2-0 grazie ai loro gol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Il Chelsea fa sul serio per Koné: contatti in corso. La Roma non vuole cederlo
Il Messaggero
Leweling continua a prendere tempo. E si ripensa a Gittens e Luiz Henrique
Calciomercato AS Roma
Stallo per Leweling, Damiano David lo bacchetta sui social: "Sto puzzone"
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: Leweling si complica. Muro per Koné
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti