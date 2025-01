Lazio in emergenza: dentro Basic e Hysaj

A mali estremi, estremi rimedi: dentro i fuori rosa Hysaj e Basic per dare una parvenza di panchina nel derby, come riporta Il Messaggero. Pedro e Vecino ancora ko, Patric verso un altro forfait e le flebili chance per Noslin e Lazzari, ieri ancora fuori dai ranghi con allenamenti personalizzati. Ecco perché il ds Fabiani e Baroni sono pronti a reintegrare due giocatori sinora ai margini. La stracittadina arriva nel momento peggiore per una Lazio falcidiata da infortuni e stremata fisicamente dagli impegni ravvicinati di un calendario fittissimo. La Roma invece è in ripresa, nonostante i 15 punti di ritardo. In 95 anni di derby, prima della sfida d'andata, mai si era visto un divario così ampio, eppure quest'emergenza rischia di annullarlo. A Formello oltretutto fa storcere il naso la recente tradizione con l'arbitro designato Guida (mai una vittoria nelle ultime 7 gare, 5 ko di seguito). Certi presagi preoccupano.