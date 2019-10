L’ad Fienga: “Nessun contatto con nuovi investitori”

Quello di Francesco Totti e Daniele De Rossi è un argomento che a Roma non passerà mai di moda, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

A Trigoria continuano a parlare di loro. Durante l’assemblea degli azionisti, l’ad Guido Fienga ha risposto a una domanda proprio sui due ex capitani: “La società ha subito le loro scelte, non le ha prodotte. Le rispettiamo e se Totti un giorno si volesse riavvicinare…“. Il dirigente ha poi chiarito le indiscrezioni sui possibili nuovi acquirenti: “Il club non ha avuto nessun contatto con nuovi investitori. Pallotta ha sempre analizzato la possibilità di rafforzare la propria posizione se questo aggiunge valore al progetto“.