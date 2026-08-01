La curiosità è tutta per lui, per il Torito Castro. Alle 15 locali (le 16 in Italia, diretta Dazn) la Roma - sbarcata nel tardo pomeriggio di ieri al centro sportivo di Helton - è subito in campo. E si fa già sul serio: avversario il Cardiff, neo promosso in Championship inglese. I due anni al Bologna ne hanno mostrato pregi e difetti. C'è però voglia di capire come ha intenzione di utilizzarlo Gasperini, se come semplice vice-Malen o in coppia con l'olandese. Probabile che oggi i due possano giocare un tempo a testa ma è inevitabile che vederli insieme, magari con Dybala in versione trequartista, intriga e non poco, soprattutto quando si andranno ad incontrare squadre che difendono con la linea a quattro, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Va detto che nella prima esperienza romanista, Gasp ha utilizzato poco questo assetto preferendo, nel caso, allargare Malen quando ha deciso di giocare con Vaz. Ma nella sua storia, il tecnico ha già dimostrato che davanti non si preclude nulla. In nerazzurro non poche volte ha schierato Muriel accanto a Zapata con Gomez trequartista, Petagna con Gomez davanti a Kurtic, ancora Gomez ispiratore di Zapata e Ilicic. E in un secondo momento ha poi virato su Koopmeiners dietro a Hojlund e Lookman.