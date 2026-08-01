La Roma è arrivata ieri in Galles. Nella lista dei convocati di Gasperini manca all'appello Marash Kumbulla. Il centrale è fuori dai piani di Gasperini, si è allenato a parte a Trigoria nelle prime settimane di ritiro e non è sceso in campo nella amichevoli contro Primavera, Trastevere e Cannes. Piace in Spagna, su di lui c'è il Rayo Vallecano che ha chiesto informazioni. I giallorossi vogliono monetizzare dalla sua cessione e i colloqui vanno avanti. Nelle scorso ore il ds D'Amico (che lo aveva venduto alla Roma ai tempi del Verona) lo ha proposto al Torino per abbassare il prezzo di Cacciamani. I granata hanno detto 'no', chiedono circa 15 milioni di euro ma per ora Abate ha chiesto di non cederlo. L'anno scorso si è messo in mostra proprio con lui alla Juve Stabia e il tecnico vuole trattenerlo a Torino. Per ora la pista rimane in stand by ma la Roma non molla l'esterno 2007 che nei piani di Gasp dovrebbe prendere il posto di Angeliño. Lo spagnolo diventerà un nuovo giocatore del Deportivo la Coruña: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. In Galles non c'è neanche Salah-Eddine, fuori dal progetto tecnico ma ancora senza una squadra. L'intesa tra Roma e Olympiacos era stata trovata (7 milioni più uno di bonus). Ma il marocchino non ha ancora accettato la destinazione. Le prossime ore saranno decisive.