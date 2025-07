La Roma riparte da Dybala falso nueve: “Ma è solo una soluzione d’emergenza”

Più che i 14 gol a fare rumore sono state le dichiarazioni post-gara di Gasperini. Una cosa è certa: il tecnico non è uno che fa zero a zero. Sia fuori che in campo. Si è ripartiti sotto il segno di Dybala. E poco importa se lo stesso tecnico abbia definito una 'soluzione d'emergenza' l'esperimento di Paulo falso nueve. Un primo segnale che la giostra del Gasp è pronta a dare spettacolo in stagione. Lo scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Oltre a Paulo da segnalare come nei due trequartisti dietro l'argentino, Soulé sia partito da sinistra con Baldanzi a destra; gli esterni in mediana altissimi con Rensch che dopo un paio di ciabattate davanti alla porta ha affinato la mira. Angelino invece ha dimostrato la solita qualità. Nei tre centrali a destra c'era Celik con Mancini e Ndicka.