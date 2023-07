La Roma rinforza il bunker

Mou ha gli uomini migliori possibili per organizzare una squadra che sappia fare della difesa la sua arma principale, pensando che là davanti Dybala possa risolvere tutto. Ma come noto, Paulo non basta, uno solo, seppure il migliore, non basta mai per una stagione lunga e stressante. Là davanti serve uno sforzo, per raddoppiare i ruoli come in difesa: solo Pellegrini in Aouar ha il suo alter ego, per il resto ci sono calciatori interscambiabili come El Shaarawy e Solbakken, un giovane di belle speranze come Pagano, ma poi c’è il solo Belotti come attaccante centrale.