La Roma batte tre colpetti

Quattro mesi dalla chiusura della sessione estiva e trentadue giorni di mercato invernale per prendere sul gong, Victor Nelsson, centrale danese classe '98 del Galatasaray, Lucas Gourna-Douath, e il terzino sinistro Anas Salah-Eddine. I primi due con la formula del prestito con diritto di riscatto, il terzo a titolo definitivo. Come riportato da Alessandro Angeloni e Stefano Carina su Il Messaggero, quattro mesi più ventotto giorni di mercato per accorgersi invece che il vice Dovbyk non serve. Chi ha capito qualcosa del mercato della Roma, alzi la mano. Perché una sessione che doveva anticipare la concorrenza e andare di pari passo con le indicazioni del futuro allenatore, si è risolta all'ultimo giro di boa in gran parte con delle formule che somigliano più ad un mercato delle occasioni che ad altro. Perché altrimenti una trattativa chiusa con l'Empoli per Goglichidze, non può saltare perché in Toscana chiedono un obbligo di riscatto mentre il Galatasaray acconsente per Nelsson ad un diritto. Le nostre nonne amavano dire che la quantità era la qualità che meno le interessava. Ne sa qualcosa il ds Sabatini, con i suoi "9 calciatori in un giorno". Qui sono tre ma i dubbi rimangono. Nelsson, ad esempio. L'unica indicazione che trapelava da Trigoria era che la Roma cercava un difensore di piede mancino. Indovinate quale è il piede preferito del danese? Il destro. Ma non finisce qui. La Roma cercava un vice Paredes. Non è arrivato. E asserire che al suo posto ci può giocare Koné convince fino ad un certo punto. Ecco quindi Gourna-Douath. Ma è un mediano nonostante da Trigoria si affrettino a considerarlo un altro Le Fée. È una scommessa e come tale va protetta e aspettata. L'unico ingresso di ruolo (oltre a Rensch) è Salah-Eddine: in questo caso serviva un terzino sinistro ed è arrivato. Tuttavia c'è un altro punto sul quale soffermarsi. Queste operazioni sono state effettuate per tamponare l'emergenza numerica o in ottica futura ricevendo indicazioni dal nuovo allenatore? Conoscendo il modus operandi di Claudio, il tecnico può aver avallato arrivi del genere, difficile immaginare che li abbia indicati. Sono sbarcati due calciatori dal campionato olandese, sia mai che il prossimo allenatore della Roma venga proprio da lì?"Farioli aspetterà" disse Ranieri. Magari solo pochi mesi.