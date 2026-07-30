Non solo Castro. La Roma accelera. Lo fa su obiettivi in partenza secondari e riguardo a delle cessioni propedeutiche poi a liberare spazio per i nuovi arrivi. Così, alla vigilia della partenza per il Galles, dove Dybala e compagni trascorreranno 8 giorni prima di trasferirsi a Brighton per l'ultima amichevole del ritiro d'Oltremanica, il ds D'Amico - ieri all'estero per lavoro - in entrata ha praticamente chiuso per il difensore greco Koulierakis e sta cercando di regalare anche il giovanissimo Cacciamani a Gasperini. Il Torino, ha chiesto 12 milioni. Sarà Koulierakis il vice Hermoso che Gasperini aveva chiesto ad inizio estate. Classe 2003, mancino, 194 centime-tri. Salah-Eddine che si trasferisce all'Olympiaos per 7 milioni più uno di bonus. Un'operazione - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - importante per il club anche a livello di plusvalenze. Angeliño è ad un passo dall'addio. Lo spagnolo tornerà a casa: il Deportivo la Coruna lo prende con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto a 2 milio-ni. La partita più importante D'Amico la sta giocando però per l'esterno offensivo. Nusa è un obiettivo ma la valutazione del Lipsia (60 milioni) ad oggi è fuori portata. il nome sul quale il ds ha provato a virare è quello di Ezzalzouli, ala mancina del Betis Siviglia che ha una clausola di 60 milioni, ma il club ne chiede 40, la Roma ne offre 35. Gasp, poi, ha individuato in Caccamani un possibile rinforzo, come un ragazzo da far crescere dietro al titolare. Che oggi è Wesley ma il sogno dell'allenatore resta Moreira.