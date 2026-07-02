Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

Una mano dalla Uefa per la Roma e per tutti i club sotto lo stretto controllo del Financial Fair Play. L'organo calcistico ha deciso di concedere una proroga per effettuare le cessioni e registrare le plusvalenze, la nuova data di scadenza è quella del 31 luglio. Uno slittamento concesso a causa del Mondiale che inevitabilmente complica i piani delle squadre. La comunicazione a Trigoria è arrivata circa dieci giorni fa e non è un caso che la politica dei Friedkin sia cambiata. "Non si svende nessuno", questo sostanzialmente il messaggio lanciato dalla proprietà. Friedkin, quindi, hanno deciso di non svendere i propri gioielli ma almeno una cessione di un big arriverà. Soulé rimane l'indiziato numero uno ma offerte a Trigoria - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - non sono mai arrivate.

Tra i possibili cedibili c'è Koné, ma ora la Roma potrà aspettare la fine del Mondiale che lo sta vedendo protagonista e aumentare la richiesta. Inoltre, la proroga concessa permetterà anche di avere i giocatori ad una cifra minore a bilancio. La quota da raggiungere non è cambiata e rimane di 50 milioni, ma adesso per raggiungerla c'è un mese in più di tempo. Svilar, Wesley e Pisilli rimangono incedibili ma qualche movimento in uscita ci sarà. Più la Roma si avvicinerà al traguardo meno cara sarà la multa da pagare a giugno 2027 che potrebbe aggirarsi intorno ai 10-12 milioni. Tra le altre sanzioni c'è la possibile restrizione della lista Uefa mentre a Trigoria escludono il pericolo di rimanere fuori dalle competizioni europee.