Kristensen ha detto sì a Mourinho

Operazione lampo con il Leeds per il difensore della Danimarca. Pinto propone un prestito con diritto di riscatto, ma gli inglesi vorrebbero l’obbligo vincolato alle presenze

La Roma è pronta ad accogliere Rasmus Nissen Kristensen, esterno destro del Leeds che ha accettato di trasferirsi a Trigoria dopo una trattativa lampo con Tiago Pinto, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il gm ha strappato il “sì” del giocatore al trasferimento, ma non ancora quello del club. Un primo approccio c’era stato la scorsa estate quando il venticinquenne danese militava nel Salisburgo, poi però i soldi della Premier avevano avuto la meglio e si era trasferito per 13 milioni in Inghilterra.