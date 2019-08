Karsdorp in partenza, Petrachi cerca il terzino

Qualcosa si muove. Se non in entrata – dove tutto rimane vincolato alla questione Dzeko – almeno in uscita, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

La Roma deve alleggerire la rosa. Petrachi in queste ore sta lavorando per il ritorno di Karsdorp al Feyenoord. La formula è la solita: prestito con opzione di acquisto a favore degli olandesi. Un’operazione che farà risparmiare alle casse giallorosse 2,8 milioni lordi. Altri 2,2, potrebbero aggiungersi se Olsen troverà l’accordo con il Montpellier. Nelle ultime ore si è rifatto sotto il Trabzonspor chiedendo il prestito di Schick. Il ceco non è allettato dalla proposta turca e aspetta un segnale dalla Bundesliga (Dortmund, in prima fila). Petrachi, però, non convinto dell’opzione di scorta legata allo svincolato Llorente, si sta convincendo a tenerlo.

Capitolo Alderweireld: la trattativa molto probabilmente slitterà a dopo la chiusura del mercato inglese (prevista per domani). Intanto la Roma con l’addio di Karsdorp guarda alle possibilità che riserva il mercato nel ruolo di terzino destro. Nei colloqui avuti per Veretout, il ds salentino ha più volte parlato con il procuratore Giuffredi anche di Hysaj. Certamente più accessibile Zappacosta, finito ai margini del progetto-Chelsea. Florenzi, quest’anno, sarà utilizzato (come nelle prime amichevoli) anche come esterno alto nel tridente offensivo.