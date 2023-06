José, le parole e l’emozione: “È la vita, voi siete uomini e io voglio rimanere qui”

È il discorso che non avrebbe mai voluto fare, perché avrebbe voluto dire che quella Coppa la Roma se la sarebbe portata a casa. Invece, il morale della squadra era talmente basso che José Mourinho non ha aspettato nemmeno di rientrare negli spogliatoi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ha chiamato tutti i giocatori e lo staff sul campo, li ha disposti in cerchio e lui si è messo al centro. Era il momento in cui leader doveva dare nuove motivazioni alla squadra, spiegare il futuro, dare una prospettiva precisa di quello che sarebbe successo. "lo voglio stare qua. Per voi. Per tutto quello che ho dato per voi. Io voglio rimanere qua". Parole dette con convinzione, indicando il suolo sotto i suoi piedi per dare ancora più forza al discorso. Mourinho ha parlato ai giocatori per 2 minuti e 42 se condi, istanti intensissimi pieni di passione che siamo riusciti a immortalare attraverso un video.