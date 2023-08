José aspetta ancora il centravanti. Braccio di ferro per Zapata e Marcos

Mou, ripreso ieri dalle telecamere, faceva con la mano il segno del quattro. Oggi, aggiornerà il countdown a tre. Ma la sostanza non cambia. La Roma inizierà il campionato con un solo centravanti in rosa: Belotti, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il mercato chiude il 1° settembre e il tempo per completare la rosa non manca. Ma il puzzle in avanti continua a mancare di entrambi i pezzi. Zapata e Marcos Leonardo sono gli obiettivi messi nel mirino ormai da una ventina di giorni, quando le prime scelte del club sono venute meno. Strategia chiara: giocatore esperto da regalare subito a José e un altro di talento ma futuribile. E su questo secondo che il club ha deciso d'investire. Così, fallito il tentativo in extremis su Beltran , il club giallorosso sta riprovando l'ennesimo assalto all'attaccante del Santos . Il club brasiliano nell'ultimo periodo ne ha vissute di tutti colori: dall'addio di Falcao all'esonero del tecnico Turra, dalla contestazione dei tifosi ad una classifica che ora vede la storica società paulista in piena zona retrocessione.

E come se non bastasse, leggendo le parole del presidente Rueda, l'offerta della Roma non soddisfa: "Si parla sempre di 18 milioni, 12 più bonus, e si pensa che questi siano fattibili. Non è però così. Accettando questa proposta rischieremmo tantissimo. Solamente due di questi premi sono facilmente realizzabili: la convocazione in nazionale e le 75 partite con la Roma. Ma se poi la Roma lo dà in prestito? Ora stiamo parlando e arriveremo a una buona decisione sia per il Santos sia per il calciatore". Parole che certificano la volontà di trovare una soluzione. Che potrebbe arrivare magari rimandando la cessione alla sessione invernale, con il Santos salvo grazie ai gol di Marcos. La Roma comunque ha fatto un ultimo tentativo per averlo subito: nella notte la risposta del club brasiliano. Per Zapata, invece, la questione è paradossalmente di lettura più semplice. Ci sono dubbi. In primis da parte dell'Atalanta che non intende rinforzare una diretta concorrente alla Champions ed è consapevole che sia Scamacca che Touré avranno bisogno di un periodo di rodaggio.