Italia, fuori Zaniolo e Kean. Ecco Luca Pellegrini

Prima convocazione in azzurro per Luca Pellegrini: il terzino è tra i 26 chiamati dal ct Mancini per i due match di qualificazione a Euro 2020 contro Armenia (giovedì) e Finlandia (domenica). Non ci sono Zaniolo e Kean puniti con l’Under 21, riporta “Il Messaggero”. Portieri: Donnarumma (Milan), Gollini (Atalanta), Meret (Napoli), Sirigu (Torino); Difensori: Bonucci, Acerbi (Lazio) e De Sciglio (Juve), Emerson (Chelsea), Florenzi (Roma), Izzo (Torino), Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Romagnoli (Milan); Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sensi (Inter), Verratti (Psg); Attaccanti: Belotti (Torino), Bernardeschi (Juve), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Shangai Shenhua), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Lasagna (Udinese).