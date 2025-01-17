Un anticipo, di venerdì, ad un anno esatto dalla cacciata di Mou e non si può dire che le cose da allora siano andate bene. Sappiamo tutto delle decisioni sciagurate di quest'ultimo anno e sappiamo anche valutare i grandissimi meriti di Ranieri. Più di quello che ha fatto non avrebbe potuto fare. Ha fatto molte scelte importanti e altre ne ha indicate. Bisogna sperare - spiega Paolo Liguori su 'Il Messaggero' - che la proprietà abbia i mezzi e la capacità per mettere a punto una rosa efficiente e completa. È sempre la parte economica a comandare: nel caso di acquisti inutili, non si è badato a spese. Non riusciamo a capire cosa pensi l’A.S.Roma della reale qualità di giocatori come Pellegrini o Cristante. I valori di mercato non sono tutto, prendete il caso Frattesi, che stiamo cercando di ricomprare. Ora si tratta di non ripetere errori, anche se due acquisti Dovbyk e Koné sono stati azzeccatissimi e lo stesso Soulé può diventare importante.